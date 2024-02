Gruppo BRT: nuove assunzioni di diplomati e laureati. Il gruppo cerca Impiegati, Responsabili e Addetti Commerciali

BRT-Bartolini effettuerà nuove assunzioni riguardanti impiegati, responsabili, supervisori, commerciali e tante altre figure da inserire presso le 200 filiali presenti sul territorio nazionale. Gli Impiegati Operativi dovranno occuparsi di tutte le attività previste, che includono la supervisione relativa alla gestione delle merci in magazzino, l’accoglienza al fronting, la bollettazione e il customer service; i Responsabili di Filiale dovranno gestire in piena autonomia la filiale affidata avendo responsabilità diretta sul conto economico, sul personale, sull’organizzazione logistico-operativa e sulla qualità del servizio, coordinare i responsabili operativi arrivi e partenze, garantire la funzione di centro di smistamento della filiale e la distribuzione dei colli (ritiri e consegne) sul territorio di riferimento, svolgere attività di promozione e vendita del servizio e gestire i rapporti con i fornitori dei servizi di facchinaggio e di trasporto; i Supervisori Prese e Consegne dovranno garantire quotidianamente la distribuzione e il ritiro delle merci presso la clientela, supportare il responsabile nelle attività di coordinamento delle risorse di magazzino e gestire i costi relativi a ritiri e consegne; gli Esperti Contabili dovranno rilevare le scritture contabili di accantonamento, assestamento e ammortamento, supportare la formulazione dei bilanci civilistici e relative analisi di controllo, coordinare con società di revisione la produzione delle informazioni richieste e occuparsi della corretta tenuta del piano dei conti. I candidati, in possesso di diploma e/o di laurea, devono avere flessibilità, proattività, capacità analitiche, organizzative, di problem solving, di gestione delle risorse e di leadership.

Per verificare tutte le figure…

