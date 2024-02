Il Consorzio turistico per l’Iglesiente partecipa dal 16 al 18 marzo alla fiera Agri slow travel Expo – fiera dei territori di Bergamo. Continua l’azione promozionale del territorio dell’Iglesiente e dei soci, dei siti culturali e minerari, partecipando ancora una volta a una delle fiere più importanti d’Italia.

Dopo la presenza al TTG di Rimini, l’Expo di Barumini e la Bit di Milano questa è la quarta fiera dopo la stagione estiva che vede protagonista il Consorzio turistico per l’Iglesiente, impegnato ancora una volta per promuovere il territorio.

Sono già tanti gli appuntamenti fissati e i b2b con i buyer del settore turistico.

La fiera di Bergamo vede impegnati gli espositori in un territorio importante, crocevia di tante città del nord Italia e con un importante aeroporto.

Verranno promosse le attività outdoor, il turismo lento e i siti del territorio, insieme ai sapori e al gusto.