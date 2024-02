Il presidente dell’Iglesias Giorgio Ciccu chiede scusa per il comportamento non consono tenuto da suoi tesserati in occasione della trasferta di Ghilarza

Dopo le pesanti sanzioni inflitte dal giudice sportivo, il presidente dell’Iglesias, Giorgio Ciccu ha preso le distanze e si è scusato, in un comunicato stampa diffuso alcuni minuti fa, «per il comportamento non consono tenuto da tesserati domenica scorsa in occasione della trasferta di Ghilarza».

«Personalmente mi sento offeso e sto valutando le più incisive ripercussioni disciplinari, oltre quelle già inflitte dalla Giustizia Sportiva a carico dei responsabili – aggiunge Giorgio Ciccu -. Tali atteggiamenti sono da stigmatizzare perché non rispecchiano la cultura sportiva mia e del club che così faticosamente rappresento. Un direttore di gara e i suoi collaboratori possono sbagliare al pari di giocatori, tecnici e dirigenti. Tuttavia, nessuno ha il diritto di offendere e, soprattutto trascendere, questo comportamento resta ingiustificabile, sempre!!!»

«È vero che l’arbitro domenica scorsa l’ha fatta grossa e, probabilmente come spesso capita, nel tentativo di compensare ha finito per perdere l’equilibrato controllo della gara ma rimane inqualificabile il comportamento dei miei giocatori e collaboratori. Il pubblico, purtroppo, è più difficile da gestire per una Società ma con i tesserati sarò irreprensibile – conclude il presidente dell’Iglesias Giorgio Ciccu -. Chiedo scusa, soprattutto, a nome di tutta la città di Iglesias, da sempre esempio di impegno e sportività in tutta la Sardegna.»