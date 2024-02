Sabato 17 febbraio, in piazza Sella, a Iglesias, si terrà il sit-in “Scegliere la via della pace e del disarmo – Fermiamo il massacro di Gaza”

Mentre prosegue ininterrotto il tragico massacro dei palestinesi nella striscia di Gaza, continuando a porre sotto gli occhi di tutti la feroce stupidità della stirpe umana, milioni di donne e di uomini si accordano, in questi giorni così tristi, in molte vie e piazze di innumerevoli località, per urlare (magari in silenzio) il loro bisogno di Pace, che non si può mai disgiungere da Giustizia e da Fraternità.

Anche la gente di Iglesias e di Carbonia ha bisogno di gridare questo bisogno, con la compostezza e la risolutezza che la gravità della situazione richiama.

Per questo motivo, 15 organizzazioni della società civile, dopo essersi incontrate per settimane in una parrocchia iglesiente, hanno deciso di convocare un sit-in in Piazza Sella, per sabato 17 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare, al di là di qualsiasi genere di divisione, riunita sotto l’unica bandiera dalla pace e della non violenza, l’unico metodo che potrebbe davvero far finire tutti i conflitti

armati e far trionfare la ricerca del bene comune.

Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Iglesias

ANPI Iglesias e Carbonia

Scuola Civica di Politica – La Città in Comune

Lega Spi CGIL Iglesias

Centro Sperimentazione Autosviluppo

Comitato riconversione Rwm per la Pace e il Lavoro sostenibile

Movimento dei Focolari – comunità di Iglesias

Gruppo Scout Agesci Iglesias 1

Amici di San Francesco

Partito Comunista Italiano – Sulcis Iglesiente

WarFree – Liberu dae sa gherra

CIC Arci Iglesias

Le radici del sindacato Sardegna – Area programmatica CGIL

Scuola Civica di arte contemporanea

Giuseppe Frau Gallery