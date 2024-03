Reddito di inclusione sociale (REIS), da venerdì 15 marzo al via le domande di accesso al sostegno

Al via oggi, venerdì 15 marzo, i termini per la presentazione delle domande di accesso al Reddito di inclusione Sociale, REIS, misura di contrasto alla povertà rappresentata da un budget di inclusione che prevede un contributo economico mensile erogato per 12 mesi e un progetto di inclusione sociale e lavorativa finalizzato al superamento della condizione di povertà e definito nel processo di presa in carico del nucleo familiare. Le domande scadranno domenica 14 aprile e dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica accedendo al link disponibile nel sito web del comune di Sant’Antioco con accesso tramite SPID (anche tramite delegato) o C.I.E.

L’obiettivo è promuovere azioni di inclusione attiva in favore di nuclei familiari in situazione di difficoltà economica determinata da assenza o carenza di reddito, consentendo l’accesso ai beni essenziali e la partecipazione dignitosa alla vita sociale che prevede l’adesione ad un percorso finalizzato all’emancipazione dell’individuo affinché sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un’esistenza dignitosa e un’autosufficienza economica. I progetti saranno finanziati da un “Budget di Inclusione”.

La misura conferma l’importanza strategica degli interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, attraverso le seguenti misure:

– “Dote educativa” a favore delle famiglie con minori in età scolare che consiste in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative;

– “Premio scuola”, che prevede l’assegnazione di un premio monetario in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli appartenenti a nuclei beneficiari del REIS.

Potranno accedere al REIS i nuclei con ISRE (la sola componente reddituale dell’ISEE) pari o inferiore a euro 6.000.