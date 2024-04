Gli agenti in borghese della compagnia barracellare di Sant’Antioco hanno rinvenuto una tartaruga terrestre e l’hanno affidata al Corpo forestale

Giovedì 4 aprile una pattuglia di agenti in borghese della Compagnia barracellare di Sant’Antioco, coordinati dal capitano Marco Mocci, mentre prestava attività di prevenzione e repressione in

matteria di discariche abusive, nel territorio della cittadina lagunare, ha rinvenuto in strada in località (Su de Campus), all’altezza del abbeveratoio comunale, un esemplare di tartaruga terreste. Gli agenti hanno provveduto a prenderla in carico, considerato che l’esemplare non è né di fauna autoctona ne fauna selvatica ma di specie protetta e l’hanno affidata al Comando del Corpo forestale della Stato. Il capitano della Compagnia barracellare di Sant’Antioco ha intensificato i controlli con nuovi strumenti all’avanguardia per ostacolare l’abbandono dei rifiuti sul territorio.