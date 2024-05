Alle 20.00, al Palazzetto dello sport, Gara2 della semifinale di Divisione 1 tra Scuola Basket Miners Carbonia e la Casa del Sorriso Su Planu

Alle 20.00, al Palazzetto dello sport, si gioca Gara2 della semifinale di Divisione 1 tra Scuola Basket Miners Carbonia e la Casa del Sorriso Su Planu. In Gara 1 La Casa del Sorriso Su Planu s’è imposta di strettissima misura, di due soli punti: di via delle Cernitrici, a Carbonia, 90 a 88.

La Scuola Basket Miners Carbonia è obbligata a vincere per portare la sfida alla bella, domenica 12 maggio, alle 20.00, al Palazzetto comunale di via Giliacquas, ad Elmas. Viceversa, in caso di seconda vittoria, del La Casa del Sorriso Su Planu, approderebbe alla finale con la Klass Basket Coral 93 Alghero che ha avuto la meglio in due partite sul Basket San Salvatore: 79 a 78 in trasferta e ieri 73 a 69 in casa.