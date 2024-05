Educazione alla cittadinanza globale: concluse le attività formative e laboratoriali con le scuole di Iglesias e Cagliari

Si è chiuso oggi il corso di educazione alla cittadinanza globale nell’ambito del progetto “Generazione Cooperazione: mettiamola in Agenda! – Giovani e territori per l’aiuto pubblico allo sviluppo sostenibile” condotto da Focsiv – Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana. L’iniziativa ha impegnato alcuni istituti superiori di undici regioni: Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria. Nell’Isola le attività, con la supervisione della cooperativa sociale Casa Emmaus di Iglesias, hanno coinvolto tre scuole: Ipss “Sandro Pertini” di Cagliari, Ipia “Galileo Ferraris” e Liceo “ Carlo Baudi di Vesme” di Iglesias. Gli obiettivi erano essenzialmente tre: favorire nella scuola competenze di cittadinanza globale attraverso il vissuto di scenari attinenti a un contesto globale, come l’apertura ai processi di interdipendenza, di pluralismo culturale, di scambio relazionale; promuovere ottiche interpretative e inclusive per una cittadinanza consapevole ed attiva; rafforzare competenze culturali, linguistiche e comunicative, e valorizzare i linguaggi multimediali propri dei giovani e delle comunità di apprendimento.

Si è partiti con la formazione di nove docenti all’Educazione alla cittadinanza globale. Gli insegnanti hanno poi coinvolto alcune classi dei rispettivi istituti nei laboratori dedicati alle tematiche di educazione alla cittadinanza globale e cooperazione internazionale. I laboratori hanno impegnato complessivamente 16 classi e sono stati svolti con il supporto di sei educatori/operatori esterni, esperti delle tematiche trattate, i quali hanno fornito il supporto alle attività svolte in aula.

Nella fase successiva, ciascuno dei tre istituti ha presentato un progetto (derivato dalle attività di laboratorio) che parteciperà al contest nazionale, le cui premiazioni sono in programma il 20 maggio 2024, data in cui si svolgerà la giornata conclusiva del Festival dello Sviluppo sostenibile Asvis, finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo – Aics. I migliori progetti riceveranno una piccola somma in denaro che consentirà agli istituti di realizzare il progetto. Per la Sardegna vi prenderanno parte l’Ipia di Iglesias e il Pertini di Cagliari.

«Siamo soddisfatti dell’impatto che queste attività hanno avuto nelle scuole coinvolte – commenta Barbara Porqueddu, coordinatrice del progetto finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo – Aics -. Docenti e studenti sono stati dotati di strumenti e conoscenze che hanno consentito di trattare adeguatamente la tematica della cooperazione e dello sviluppo sostenibile. I ragazzi sono stati i veri protagonisti di questo percorso, e questo fa ben sperare in un possibile cambio culturale all’interno della nostra società, e non solo nei contesti che i giovani frequentano. Credo che sia un passaggio fondamentale per creare una società solidale e attenta alle tematiche globali.»