Ferrero assume Operai, Tecnici e Operatori. Il Gruppo dolciario è alla ricerca di nuovo personale per gli stabilimenti in Italia

Ferrero è una delle più grandi industrie dolciarie al mondo e la più grande azienda alimentare italiana, con una visione realmente innovativa e globale, che mette al primo posto i propri prodotti e le proprie personeunendo le capacità artigianali della tradizione alla tecnologia più all’avanguardia. Il Gruppo effettuerà nuove assunzioni, che riguarderanno operai, tecnici, operatori, responsabili e tante altre figure, le quali dovranno avere entusiasmo, curiosità, flessibilità, proattività, capacità di comunicazione, di organizzazione, di negoziazione e interpersonali,attitudine al problem solving e al lavoro di squadra. Gli Operai, che saranno inseriti nei diversi stabilimenti presenti sul territorio nazionale: S. Angelo dei Lombardi (AV), Alba (CN), Caprarola (VT), Pozzuolo Martesana (MI) e Balvano (PZ), dovranno supportare la produzione dello stabilimento, movimentare e scaricare le materie prime in entrata sulle linee di produzione ed occuparsi di tutte le attività di imballaggio ed avere cura e attenzione per i clienti e i prodotti; gli Operatori della Catena di Fornitura dovranno condurre e monitorare gli automatismi dell’impianto supportandone la manutenzione, coordinare le spedizioni dei prodotti finiti in uscita, gestire anomalie e allarmi monitorandone attentamente il funzionamento dell’impianto, creare i report e controllare le performance e il raggiungimento dei dati logistici richiesti; i Tecnici Assemblatori Meccanici dovranno organizzare l’area di lavoro e gestire strumenti e attrezzature, preparare il materiale relativo ad una commessa, assemblare e montare gli impianti industriali, ottimizzare tempi e costi delle attività e compilare database attività di installazione ed avviamento; i Responsabili Progetto IT Consumatori dovranno definire attività, tempistiche e responsabilità per i diversi flussi evidenziando tappe fondamentali e risultati finali, coordinare i flussi di progetto garantendone la corretta attuazione, facilitare la gestione del cambiamento necessaria per passare dal progetto al processo, monitorare lo stato dei lavori in termini di risultati finali e tempistiche, fornire aggiornamenti a tutte le parti interessate, supportare i dipartimenti acquisti e legale e facilitare la gestione del cambiamento.

