Sabato 25 maggio, si svolgerà la gara ciclistica in linea “La Nuragica: 6° Memorial Renzo Senni – 3ª Tappa del Sud Sardegna”, organizzata dall’A.S.D. Dimonios Bike Team con il patrocinio del comune di Carbonia. La partenza è fissata alle ore 16.30. Il percorso si snoderà da Carbonia per vari comuni del Sulcis, con sullo sfondo uno scenario paesaggistico, naturalistico e storico d’eccezione, nel ricordo del compianto Renzo Senni, ciclista originario di Carbonia, scomparso il 26 maggio 2013 a seguito di un incidente sulla S.P. 2.

Il raduno dei ciclisti è previsto per le ore 15.30 in via Dalmazia (presso il Planet Burghy), sede in cui si svolgeranno anche le premiazioni degli atleti. “La Nuragica” si muoverà da Carbonia a Perdaxius, Tratalias, Matzaccara, Bruncu Teula, con arrivo presso il suggestivo proscenio degli scavi archeologici di Sirai.

È prevista la partecipazione di circa un centinaio di atleti, con una buona presenza anche di donne che prenderanno parte alla gara ciclistica.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sabato 25 maggio dalle ore 16.00 fino al termine della gara, è prevista la chiusura del traffico veicolare in via Dalmazia, via Costituente, via Aspromonte e nella strada comunale interessata dal tratto agonistico che conduce alla zona archeologica di Sirai.