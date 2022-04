Domenica 1 maggio, partirà da Carbonia il 4° memorial dedicato a Renzo Senni. La società sportiva Dimonios team bike, sotto la guida del presidente Fabrizio Piras, dopo un primo giro per le vie della città, darà il via al tour in bicicletta per ricordare Renzo Senni, amico di sempre e grande appassionato di ciclismo, scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale, proprio durante un’escursione in bici. l’intervista al presidente della Dimonios team bike, Fabrizio Piras.