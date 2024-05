Venerdì 24 maggio il Palazzetto dello sport di Carbonia ospiterà la 2ª Super Coppa MSP Sulcis Iglesiente nel ricordo di Vincenzo D’Errico

Venerdì 24 maggio, alle ore 20.00, il Palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici sarà teatro della “2ª Super Coppa MSP Sulcis Iglesiente”, una manifestazione di calcio a 5 che prevede lo svolgimento di una gara amichevole tra Gonnesa C5 e Malasainas C5, cui farà seguito, alle ore 21.00, per la categoria Over, l’incontro tra ASD Serbariu e ASD Sant’Antioco, e alle ore 22.00 per la categoria Open quello tra ASD Atletico Carbonia 99 e ASD Tratalias C5.

A seguire si svolgerà la cerimonia di premiazione della Super Coppa, Coppa Italia, Campionato Over e Open MSP.

L’evento sportivo è organizzato dal M.S.P. Italia Comitato provinciale Carbonia-Iglesias con il patrocinio del comune di Carbonia per ricordare il compianto Vincenzo D’Errico.