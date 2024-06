UnipolSai: 100 nuove assunzioni di Addetti Servizi ai Clienti, diplomati e laureati

La compagnia assicurativa UnipolSai effettuerà 100 nuove assunzioni, che riguarderanno addetti e specialisti per i servizi ai clienti. Le assunzioni sono rivolte a: Addetti Acquisti e Gestione Ricambi, con orientamento strategico, organizzazione ed efficienza, i quali dovranno fornire un servizio di eccellenza ai clienti, garantire riparazioni auto di qualità, supervisionare e controllare tutte le attività di autoriparazione, supportare gli acquisti e gestire trattative con carrozzerie per scontistica ricambi in auto approvvigionamento; Addetti Servizi Amministrativi, con proattività, problem solving e orientamento al cliente, che dovranno elaborare il bilancio (conto economico e stato patrimoniale), gestire i crediti (emissione rate, verifica incassi, solleciti) ed occuparsi di riconciliazioni bancarie dei conti; Specialisti di Back Office, con autonomia, curiosità e predisposizione al team working, che dovranno monitorare i flussi di pagamento ed incasso disposti dalla clientela, gestire la corretta riconciliazione di incassi e pagamenti “in anomalia”, intervenire in caso di disallineamenti, garantire la corretta esecuzione del servizio ed implementare eventuali azioni di miglioramento; Specialisti delle Operazioni dei servizi IT, con autonomia, ottime capacità relazionali e attitudine al lavoro in team, che dovranno predisporre la documentazione per l’ottimizzazione dei processi ed il miglioramento continuo del servizio, gestire il progetto con l’obiettivo di implementare un controllo degli applicativi di Unipol, monitorare, supportare, analizzare e risolvere i problemi/incidenti che si verificano in ambiente di produzione, analizzare e coordinare le attività di sviluppo evolutivo e di manutenzione.

