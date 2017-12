I tecnici di Abbanoa saranno operativi 24 ore su 24 anche a Capodanno.

Garantire costantemente un servizio di qualità anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, sistemi operativi innovativi, presenza costante negli impianti, presidio e monitoraggio delle reti. Sono questi i pilastri sui quali poggia l’operatività di Abbanoa nei territori, “divisi” in 8 Distretti ci competenza (Distretto 1 – Cagliari; Distretto 2 – Sulcis; Distretto 3 – Sanluri; Distretto 4 – Oristano; Distretto 5 – Nuoro; Distretto 6 – Sassari; Distretto 7 – Olbia; Distretto 8 – Ogliastra). Abbanoa gestirà l’ordinario, quindi a garantire i servizi di potabilizzazione, distribuzione e depurazione, ma anche ogni eventuale emergenza, come accaduto a Natale. Nei giorni del 24 e 25 dicembre sono stati diversi gli interventi che hanno visto impegnate i tecnici del Gestore che con tempestività nelle riparazioni delle condotte (e poi e nelle regolazioni dell’acqua in rete) sono riusciti a portare a termine importanti interventi causati da guasti improvvisi senza creare alcun disservizio all’utenza.

Abbanoa ha da qualche tempo potenziato il servizio relativo alla segnalazione dei guasti, garantendo ai clienti una copertura di 24 ore. In ogni momento è quindi possibile contattare un operatore Abbanoa al numero verde 800 022 040, che da Cagliari riceve, gestisce le chiamate e inoltre le segnalazioni verso i distretti, garantendo una copertura di tutta la Sardegna. Il servizio non si ferma neanche nei giorni di festa.

L’assistenza ai clienti (numero verde 800 062 692) sarà garantita anche domani mattina fino alle 13,30, per riprendere come di consueto martedì 2 gennaio. Il servizio mail resta sempre attivo. A disposizione, per consultare la propria posizione, anche lo Sportello Online, raggiungibile dal sito istituzionale del Gestore in qualsiasi momento e a qualsiasi ora (www.abbanoa.it).

