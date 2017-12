Un incendio, di probabile origini dolose, si è sviluppato la scorsa notte nelle campagne alla periferia di Calasetta, in località Sisineddu. Le fiamme hanno distrutto tre rimorchi, un furgone, un camion ed una barca.

Un incendio, di probabili origini dolose, si è sviluppato la scorsa notte nelle campagne alla periferia di Calasetta, in località Sisineddu. Le fiamme hanno distrutto tre rimorchi, un furgone, un camion ed una barca. Sul luogo dell’incendio si sono recati i vigili del fuoco di Carbonia che hanno operato per oltre quattro ore, fino alle 5.00 del mattino, per spegnerle e per mettere in sicurezza la zona, ed i carabinieri che hanno avviato le indagini. I danni, molto ingenti, non sono stati ancora quantificati.

Comments

comments