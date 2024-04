Proseguono le ricerche della donna scomparsa a Perdaxius

I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) alle 17.20 sono stati allertati dalla Prefettura di Cagliari per una donna scomparsa a Perdaxius. A.M.F., 71 anni, si è allontanata dalla propria abitazione, in località Bingixedda, senza fare rientro. Il marito ha dato l’allarme e immediatamente si sono recati sul posto 20 tecnici appartenenti alle stazioni di Cagliari, Iglesias, Medio Campidano, Nuoro e Ogliastra, tra i quali un’unità cinofila e tre piloti di Aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente noti come droni, muniti di apparecchi dotati di fotocamera termica. Le ricerche al momento si sono concentrate prevalentemente nelle zone vicine all’abitazione della scomparsa. Il centro di coordinamento è stato allestito presso i locali del Centro Sociale di Perdaxius messi a disposizione dal sindaco, Gianluigi Loru. Sul campo anche i carabinieri della compagnia di Carbonia, il personale dei vigili del fuoco con droni, unità cinofile e sommozzatori che hanno ispezionato due pozzi, volontari dell’AVDAG Protezione civile di Gonnesa, della PROCIV Santadi e personale del Centro Cinofilo Shardana.