Carbonia e la mascotte del Museo del Carbone “Crabò” sono presenti a Pontedera al raduno mondiale “Vespa World Days 2024”

Pontedera sta accogliendo in questi giorni (dal 18 al 21 aprile) migliaia di persone da ogni angolo del mondo per celebrare i “Vespa World Days 2024”. Anche Carbonia è presente al raduno toscano con lo storico e glorioso gruppo del “Vespa Club Carbonia”, fondato nel 1956. Nel raduno, a cui stanno partecipando possessori di Vespa, collezionisti e semplici appassionati, campeggia la mascotte del Museo del Carbone, Crabò, capretta minatore disegnata da Stefano Asili. I “Vespa World Days 2024” rappresentano un bellissimo appuntamento nonché un’occasione per tanti sardi appassionati delle due ruote e provenienti da diverse città, province e regioni d’Italia di radunarsi, incontrarsi, aggregarsi e socializzare sotto il segno della comune passione incondizionata per le due ruote simbolo del made in Italy nel mondo. Il modo migliore per festeggiare il 78° compleanno di un’eccellenza italiana e di un’icona che unisce diverse generazioni di appassionati.