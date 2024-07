BirraMassargia, sabato 27 luglio l’ottava edizione della festa della birra a Villamassargia 

Fiumi di birra artigianale sarda scorreranno copiosi a Villamassargia con alcuni eventi collaterali che sabato prossimo intratterranno il grande pubblico. Torna BirraMassargia, l’atteso appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, che si svolgerà sabato prossimo 27 luglio, a partire dalle ore 20.00 nello spazio eventi in via dello Sport. L’organizzazione è affidata alla Pro Loco di Villamassargia, in collaborazione con il Comune.

«È una iniziativa a cui questa Amministrazione ha creduto fin dalla nascita – ha spiegato la sindaca Debora Porrà – dal momento che vengono garantiti spazi, sostegno e qualunque aspetto contribuisca fattivamente allo svolgimento della serata, perché grazie all’Associazione Turistica Pro Loco, BirraMassargia è diventato un brand territoriale.»

«Sentiamo BirraMassargia – ha detto il presidente dell’associazione turistica Pro Loco Andrea Tocco – come una nostra creatura da far crescere, essendo nata per la promozione del territorio e delle produzioni locali.»

Sei i birrifici partecipanti all’edizione 2024, da quelli storici presenti da anni alla manifestazione come

BAM-Birrificio artigianale mogorese, Birrificio 4 Mori e A Mine of beer, alle tre new entry: Birrificio Alvure, Brewpub Bunker e Arabus Beer.

«Non ci saranno solo ottime birre sarde – ha aggiunto il presidente Andrea Tocco – ma sarà anche offerta la possibilità di degustare prelibatezze locali, sullo scenario di una mostra di moto.»

L’invito è aperto a tutti i bikers che vogliano mettere a disposizione le proprie due ruote per il puro piacere di condividere questa passione. Chi è interessato può presentarsi direttamente agli ingressi con la propria moto. Gli addetti avranno cura di occuparsi del posizionamento e della esposizione.

A seguire, alle ore 21.30, tanta musica con il concerto dei “Tieni il tempo” che offriranno un tributo agli intramontabili 883 che hanno accompagnato con le proprie canzoni diverse generazioni di giovani.

«È una formula che punta a far diventare BirraMassargia – ha concluso l’assessora alla Cultura Sara Cambula – una manifestazione consolidata e imperdibile tra gli eventi estivi massargesi.»