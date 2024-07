Carbonia: quarto appuntamento di “In centro tra food…and sound”

Dopo l’ampia partecipazione delle prime tre serate, oggi, venerdì 26 luglio, nella zona compresa tra piazza Rinascita e piazza Ciusa, si svolgerà il quarto appuntamento con l’iniziativa denominata “In centro tra food…and sound”, organizzata dal Consorzio Fieristico Sulcitano in collaborazione con il comune di Carbonia.

L’assessore delle Attività produttive e del Turismo Michele Stivaletta evidenzia «l’aspetto positivo legato al fatto che raddoppiano le iniziative infrasettimanali fisse – tutti i mercoledì con “Nottinsieme” e ogni venerdì con “In Centro tra food and sound” – nei mesi di luglio e agosto, che favoriscono lo svago e incrementano l’offerta di eventi in città e nel contempo le opportunità lavorative per le attività commerciali».

Previste animazioni e giochi per bambini, servizio bar e ristorazione all’aperto.

La serata comincerà alle ore 20.00.