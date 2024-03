A Perdaxius oggi, giorno di Pasqua, è stata festa grande anche per il 100° compleanno di Annetta Nonnis

Il 31 marzo 2024 è un giorno speciale per la comunità di Perdaxius, non solo perché coincide con la festività della Pasqua. Oggi, infatti, è stata grande festa anche per il 100° compleanno di Annetta Nonnis. Il sindaco del paese, Gianluigi Lour, ha consegnato alla neo centenaria una targa «nel giorno del suo 100° compleanno» con «gli auguri e l’affetto del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità Perdaxina».