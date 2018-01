Abbanoa ha programmato per giovedì 25 gennaio un intervento urgente di riparazione della condotta di avvicinamento che alimenta Calasetta, in loc. S’Acqua e Su Estiu.

Abbanoa ha programmato per giovedì 25 gennaio un intervento urgente di riparazione della condotta di avvicinamento che alimenta Calasetta, in località S’Acqua e Su Estiu. Le squadre Abbanoa procederanno con la riparazione di una perdita idrica che sta generando una fuoriuscita di risorsa, che sebbene sia contenuta non può essere tollerata in un periodo siccitoso come quello attuale. Il Gestore è impegnato sulla lotta alle dispersioni e sull’efficientamento di reti e impianti. Calasetta rientra tra i primi 130 Comuni interessato dal progetto di recupero delle perdite idriche rendendo la rete “intelligente”, ossia capace di mantenere nel tempo la performance ottenuta.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento sarà necessario interrompere l’approvvigionamento idrico del centro abitato dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Sarà cura di Abbanoa limitare le ore di disagio qualora l’intervento venga completato in tempi minori rispetto a quelli previsti. Alla ripresa del servizio non sono comunque esclusi temporanei fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte, in quel caso sarà cura del Gestore procedere con le opportune operazioni di spurgo della rete.

Qualsiasi anomalia potrà comunque essere segnalata al Gestore, che da qualche tempo potenziato il servizio relativo alla segnalazione dei guasti, garantendo ai clienti una copertura di 24 ore. In ogni momento è quindi possibile contattare un operatore Abbanoa al numero verde 800 022 040.

Sul fronte dell’efficientamento delle reti Abbanoa ha definito la metodologia GAR (gestione attiva delle reti) che, partita da Oliena, è stata estesa a 130 comuni entro il 2018 ed ulteriori 100 entro il 2019. Calasetta, figurando tra i primi 130, è quindi uno dei Comuni interessati dall’affidamento dei “servizi tecnici specialistici per l’ingegnerizzazione delle reti”. Progetto e metodologia di lavoro che punta proprio a invertire il paradigma: non più sostituzione di tratti di rete ma “efficientamento” delle reti esistenti, da rendere “intelligenti” adottando tecnologia e strumenti evoluti.

Il piano di lavoro che sottintende la metodologia segue una precisa programmazione: analisi, ovvero esame critico del funzionamento della rete; diagnosi, ovvero definizione delle criticità e delle cause di malfunzionamento; prognosi, ovvero l’indicazione delle soluzioni da adottare, finalizzata a raggiungere il target previsto di aumento della efficienza della rete.

Più nello specifico, anche a Calasetta nella fase di “analisi” si procede con la verifica della rete e l’individuazione degli snodi principali, con la misura e il monitoraggio delle portate, delle pressioni nelle condotte e dell’aria. Il monitoraggio sui flussi d’acqua, soprattutto nelle ore notturne quando i consumi delle utenze sono minimi, consente di individuare anche le dispersioni nelle reti che spesso non emergono direttamente in superficie (a questo scopo vengono utilizzati anche sistemi di rilevazione acustica e gas traccianti). Ma è nella fase di “diagnosi” che si definiscono meglio le criticità e le cause con le ipotesi di soluzione. La “prognosi” consiste invece nella scelta, tra le decine di combinazioni di soluzioni possibili, di quella più idonea in termini di efficienza, efficacia, economicità e stabilità.

