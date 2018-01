COMUNICATO PREVENTIVO PER LA PUBBLICAZIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI REDATTO AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28 E DELLA DELIBERA N° 1/18/CONS DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI.

Il sottoscritto Giampaolo Cirronis, quale legale rappresentante della ditta individuale Cirronis Giampaolo, via Cristoforo Colombo, 20 – Carbonia, numero di codice fiscale CRRGPL59P28B745B e partita IVA 02270380922, editore del quotidiano online www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com

Comunica

che intende mettere a disposizione su questa testata spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali, ai sensi e nelle forme di legge, per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018. Gli spazi di propaganda saranno offerti a pagamento a tutte le liste, candidati, partiti politici che ne facciano richiesta nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento ed in base all’ordine temporale di prenotazione. I messaggi saranno accompagnati dalla dicitura “messaggio elettorale” e dall’indicazione del nome e cognome del committente. Le tariffe dei banner, spot e video sono depositate e consultabili da chiunque vi abbia interesse in apposito documento depositato presso la propria sede in Carbonia (CI), Via Cristoforo Colombo, 20 – tel 0781 670155 – 328 6132020 – email: giampaolo.cirronis@gmail.com Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione. Le richieste di pubblicazione di messaggi elettorali oltre al soggetto richiedente devono specificare la data di pubblicazione e i materiali per la stampa dovranno pervenire presso la sede della società editrice del quotidiano online www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com entro 3 (tre) giorni lavorativi precedenti la pubblicazione. I messaggi elettorali saranno pubblicati fino al penultimo giorno prima della data delle votazioni.

Carbonia, 31 gennaio 2018

Il direttore Giampaolo Cirronis

Comments

comments