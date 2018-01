Dopo Scott Bamforth e Dyshawn Pierre, la Dinamo confermerà anche Shawn Jones per la prossima stagione. Al momento è in stallo invece la ricerca del sostituto di Levi Randolph (richiesto dalla Betaland di Capo d’Orlando): impossibile liberare Victor Rudd dall’attuale accordo con il Gaziantep, tra i nomi offerti c’è la 31enne ex prima scelta NBA Lazar Hayward (1.98 m, 102 kg) inattivo però dal luglio 2017 dopo il titolo vinto in Venezuela con i Guaros De Lara (13.8 punti e 6.0 rimbalzi di media a partita) e proposto anche a Cantù.

