Edoardo Tocco (Forza Italia): «La sanità sarda è nel caos, al Brotzu si depotenzia un centro di eccellenza con spostamenti di reparti incomprensibili».

«Si tenga conto che il Brotzu rappresenta un polo di eccellenza per alcune specialità, mentre il Businco è un punto di riferimento per le patologie tumorali. Non si comprende quindi – conclude Edoardo Tocco -, il motivo di questo sgombero che depotenzia ulteriormente il Brotzu, che sta già subendo negli ultimi tempi la riduzione dei servizi con lo spostamento di alcuni reparti nevralgici.»

«E’ la conferma che il riordino ospedaliero sta producendo uno smembramento dei reparti – scrive Edoardo Tocco in un’interrogazione urgente al governatore Pigliaru e all’assessore della Sanità Arru -. Per Endoscopia digestiva sarebbe un trasloco senza nessuna logica, visto che il dipartimento è connesso ad altri reparti presenti all’interno dell’azienda ospedaliera San Michele.»

Nuovo grido d’allarme del consigliere regionale Edoardo Tocco (Forza Italia); vicepresidente della commissione Salute, sullo stato della sanità sarda, in particolare su «un declassamento senza senso all’ospedale Brotzu, cui potrebbe essere sottratto un nuovo presidio per i pazienti, con il progetto che prevede il depotenziamento del reparto di endoscopia digestiva, con possibile futuro trasferimento all’oncologico».

Live Translation

Narcao Blues.

Contatore Visite 3618 Oggi:

Oggi: 2858 Ieri:

Ieri: 26393 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 16 Utenti attualmente in linea:

Categorie Categorie Seleziona una categoria Abbanoa (194) Accise (27) Acqua (117) Agricoltura (748) Agricoltura biologica (8) Alcoa (264) Alimentazione (34) Allevamento (60) Ambiente (635) Ammortizzatori sociali (100) Archeologia (85) Archeologia industriale (47) Arte (181) Arte contemporanea (55) Artigianato (284) Asl (4) Assicurazioni (1) Assistenza sociale (22) Associazionismo (164) Attività produttive (8) Autonomie locali (7) Banche (76) Bandi (486) Bonifiche (56) Borse di studio (65) Botanica (1) Burocrazia (6) caccia (60) Capitale europea della Cultura (11) Carbosulcis (10) Chiesa (133) Cinema (265) Commercio (129) Comunicazione & Marketing (45) Concorsi (190) Consiglio regionale della Sardegna (787) Continuità territoriale (21) Cooperazione (55) Cooperazione internazionale (66) Credito (68) Credito d’imposta (12) Crisi (55) Cronaca (490) Cucina (31) Cultura (1.141) Fotografia (66) Libri (190) Mostre (74) Teatro (88) Danza (8) Decentramento (19) Difesa (7) Diritti civili (20) e-commerce (1) Economia (66) Edilizia (111) Edilizia pubblica (54) Edilizia scolastica (16) Editoria (41) Elezioni (400) Emigrazione (1) Energia (155) Energie rinnovabili (55) Enogastronomia (4) Enti locali (1.013) Escursionismo (34) Esercitazioni militari (8) Eurallumina (218) Eventi (601) Expo 2015 (266) Famiglia (4) Fauna sarda (30) Feste (459) Feste commemorative (60) Fiere (108) Finanza (1) Fiscalità di vantaggio (34) Fisco (4) Forestazione (61) Formazione professionale (179) Forze Armate (54) Gal Sulcis (25) Gemellaggio tra comunità (29) Giochi (2) Giornalismo (67) Giustizia (25) Governo (43) Guardia Costiera (71) Igea (71) Il Papa in Sardegna (6) Immigrazione (168) Impresa (133) Incendi (60) Industria (273) Informatica (21) Informazione (64) Integrazione sociale (26) Istituzioni (2) Istruzione (138) Lavori pubblici (326) Lavoro (584) Leggi (52) Libertà (1) Lingua blu (45) Lingua sarda (47) Mare (134) Mercato immobiliare (1) Meridiana (1) Messaggio elettorale (2) Meteorologia (73) Microcredito (34) Miniere (66) Monumenti aperti (80) Movimento partite Iva (21) Movimento Sportivo Popolare (22) Musei (59) Musica (1.119) Natura (157) Natura e Salvaguardia Ambientale (42) Nautica (2) Nubifragio in Sardegna (68) Numismatica (2) Opere pubbliche (5) Pace (40) Parchi (30) Parco Geominerario (109) Pari opportunità (26) Parlamento europeo (70) Partiti politici (125) Patto di stabilità (31) Personaggi (1) Pesca (99) Piano Paesaggistico Regionale (12) Piano Sulcis (129) Pittura (62) Politica (496) Politiche attive per il lavoro (3) Politiche giovanili (20) Poste (67) Previdenza (23) Primavera Sulcitana (7) Promozione della Sardegna (92) Protezione Civile (87) Province (90) Provincia (18) Psicologia (7) Raccolta differenziata (77) Referendum (77) Regione (746) Religione (35) Ricerca scientifica (63) Ricerca tecnologica (67) Rifiuti (55) Riforme (84) Sa Die de sa Sardigna (6) Sanità (1.725) Scienza (29) Sciopero (42) Scuola (324) Selezione personale (2) Servitù militari (88) Servizi (277) Servizi sociali e assistenziali (97) Servizio civile (43) Shopping (39) Sicurezza del cittadino e del territorio (136) Sicurezza in mare (23) Sicurezza stradale (28) Sindacato (104) Sociale (554) Solidarietà (211) Spettacolo (266) Sport (1.787) Altri Sport (27) Calcio (162) Storia (233) Sviluppo (111) Sviluppo imprenditoria (20) Tares (7) Teatro-Musica-Danza (315) Terza età (1) Toponomastica (1) Tradizione (18) Traffico (19) Trasporti (670) Tributi locali (116) Turismo (536) Unesco (2) Unione europea (74) Università (228) Urbanistica (127) Vacanze (20) Viabilità (95) Vini (136) Viticoltura (40) Volontariato (104) Zona franca (53) Zone Franche Urbane (17)

Dal 12 dicembre 2017 apre il Mercato “Campagna Amica” a Carbonia.