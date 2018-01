Fervono i preparativi per la nuova edizione del Carnevale di Carbonia. L’appuntamento con la tradizionale sfilata dei carri allegorici nelle vie della città si svolgerà domenica 11 febbraio 2018. L’iniziativa, che negli ultimi anni ha riscontrato un crescente successo di partecipanti e di pubblico, è aperta anche ai gruppi in maschera provenienti dalle altre città, bande musicali, formazioni folk locali e a tutti coloro che vorranno partecipare. «L’obiettivo è trasformare la manifestazione in un momento di forte condivisione con la cittadinanza, coinvolgendo giovani e meno giovani, rafforzando il senso di appartenenza che ci lega alla nostra città. Una città che quest’anno si avvia a compiere il suo ottantesimo compleanno», ha affermato il Sindaco Paola Massidda.

Per consentire un’ottima riuscita dell’iniziativa, l’Amministrazione Comunale ha selezionato un soggetto, l’associazione dei commercianti “Il Centro Rinasce”, con cui è stata progettata la realizzazione della sfilata di Carnevale di Carbonia, edizione 2018. Un’iniziativa che quest’anno presenta una novità importante: la tradizionale sfilata sarà preceduta da “Aspettando la sfilata!”, una serie di eventi che coinvolgeranno, fin dalla mattina, bambini e ragazzi, in particolar modo gli studenti delle scuole primarie e secondarie della città. In piazza Roma, a partire dalle ore 11.00, i bambini potranno partecipare a manifestazioni musicali, ludiche e alla degustazione di vari dolciumi, tra cui spicca il tradizionale zucchero filato, per un Carnevale coi fiocchi. Tante attrattive in attesa della sfilata di Carnevale, che si snoderà nel pomeriggio lungo le principali vie del centro cittadino e sarà caratterizzata dalla presenza di carri allegorici e gruppi mascherati.

La manifestazione sarà il risultato del lavoro congiunto messo in campo dall’assessorato del Turismo e della Cultura del comune di Carbonia, l’Associazione “Il Centro Rinasce” e il CICC (Centro Italiano della Cultura del Carbone).

Tutti coloro che volessero partecipare alla sfilata sono invitati a presentare la domanda per le iscrizioni, scaricando i moduli allegati.

Per informazioni, per il ritiro e la consegna dei moduli di iscrizione, gli interessati possono recarsi presso:

– l’Ufficio Cultura Turismo e Spettacolo, Torre Civica 3° piano, in piazza Roma, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. Telefono: 0781.694416-417-414. Fax 0781.694417. Email: mtizzano@comune.carbonia.ci.it, aderiu@comune.carbonia.ci.it, ufficiocultura@comune.carbonia.ci.it, aloberto@comune.carbonia.ci.it .

Sarà possibile anche rivolgersi direttamente all’Associazione “Il Centro Rinasce”, reperibile all’indirizzo email: ilcentrorinasce@gmail.com , cellulare 393.2679817, e al CICC, Grande Miniera di Serbariu (presso la lampisteria), dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 17.30. Telefono: 0781.62727. Email: info.museodelcarbone.it .

