Giovedì pomeriggio la sala polifunzionale del comune di Carbonia ospiterà un incontro pubblico sull’imposta sulla pubblicità comunale.

Domani, giovedì 11 gennaio, dalle ore 15.00, nella sala polifunzionale di piazza Roma, si svolgerà un incontro pubblico per discutere dell’imposta sulla pubblicità comunale e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

All’incontro, organizzato dall’assessore alle Attività produttive Mauro Manca, saranno presenti i consiglieri comunali, Massimiliano Unali e Nicola Spinello, rappresentanti di Abaco, la società concessionaria per l’accertamento e la liquidazione dell’imposta comunale sulla pubblicità (Icp), dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone di occupazione spazi ed Aree pubbliche del comune di Carbonia. Sono invitati a partecipare i commercianti della città, sia singolarmente che sotto forma di associazioni di categoria.

«L’Amministrazione comunale ha organizzato questo appuntamento per affrontare tutte le criticità legate all’applicazione dell’imposta pubblicitaria, ai termini e alle modalità di pagamento. Ascolteremo le richieste delle associazioni dei commercianti e stabiliremo, in accordo con Abaco, quali iniziative intraprendere per venire incontro il più possibile alle istanze degli esercenti. Inoltre, si getteranno le basi per la modifica del regolamento comunale in materia, risalente addirittura al 1994», ha affermato l’assessore alle Attività produttive Mauro Manca.

Nel corso dell’incontro si parlerà anche del progetto dell’Amministrazione comunale di istituire, in collaborazione con le associazioni dei commercianti, un Centro commerciale naturale, nuovo strumento che avrà come socio fondatore il comune di Carbonia, con l’obiettivo di contribuire a rivitalizzare il centro storico cittadino.

