La Fondazione di Sardegna incontra le associazioni di volontariato per l’individuazione delle proposte per la nomina di un componente del Comitato di Indirizzo.

In occasione del prossimo rinnovo del Comitato di indirizzo, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 27, comma 4° dello Statuto e dall’articolo 4 del Regolamento Nomine, la Fondazione di Sardegna promuove una o più riunioni con i rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel territorio regionale, per l’individuazione delle proposte per la nomina di un componente del Comitato di Indirizzo della Fondazione.

Nel corso delle riunioni, verranno illustrate le linee guida che ispirano l’attività e i progetti sostenuti dalla Fondazione e i profili necessari per potersi candidare a ricoprire ruoli negli organi statutari della Fondazione. A tal fine, le associazioni sono invitate, singolarmente o in accordo tra loro, a proporre una o più terne di candidati dotati di tali requisiti. A conclusione dei lavori di ciascuna riunione, verrà redatto un apposito verbale che darà conto della discussione e della terna di candidati proposta per la nomina di un componente del Comitato di indirizzo.

A tal fine, sono state convocate due riunioni:

• giovedì 11 gennaio 2018, alle ore 11.00, presso la sede di Sassari, in via Carlo Alberto 7;

• venerdì 12 gennaio 2018, alle ore 11.00, presso la sede di Cagliari, in via San Salvatore da Horta 2.

Statuto e regolamenti che regolano l’attività e le nomine della Fondazione cono consultabili sul sito www.fondazionedisardegna.it .

Per eventuali comunicazioni, gli interessati possono utilizzare l’indirizzo di posta elettronica relazioni.esterne@fondazionedisardegna.it .

