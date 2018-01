L’assessorato dell’Agricoltura ha pubblicato le disposizioni per le domande di aiuto e pagamento per la misura “Investimenti” dell’annualità 2018-2019.

L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento per la misura “Investimenti” relativa all’annualità 2018 -2019.

La misura , attivata nell’ambito del Programma nazionale di sostegno del settore del vino, prevede l’erogazione di un aiuto per la realizzazione di investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino e riguardanti la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti.

L’obiettivo della misura è quello di favorire il miglioramento del rendimento globale dell’impresa, il suo adeguamento alla domanda del mercato, il raggiungimento di una maggiore competitività, anche al fine di favorire i risparmi energetici, l’efficienza energetica globale, nonché i trattamenti sostenibili.

Possono beneficiare dell’aiuto le imprese agricole o associate che hanno sede legale e/o operanti nel territorio regionale che svolgono almeno una delle seguenti attività:

– la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

– la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

– l’elaborazione, l’affinamento e /o confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

– la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola anche ai fini della commercializzazione.

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi:

-ai Caa autorizzati da Agea a cui è stato conferito il mandato;

– ai liberi professionisti abilitati alla redazione del progetto che hanno avuto un mandato scritto da parte dei beneficiari e che siano accreditati dalla Regione per l’accesso all’area riservata del portale Sian e per la compilazione delle domande di aiuto on line.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate entro il 15 febbraio 2018.