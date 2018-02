Alle 18.00 il Cagliari in campo al Bentegodi contro il Chievo di Rolando Maran.

Dopo la brillante vittoria sulla Spal ed il pareggio sul campo del Sassuolo, che hanno consolidato la classifica, il Cagliari affronta oggi il terzo scontro salvezza consecutivo, alle 18.00, sul campo del Chievo.

Il Cagliari ha giocato 13 volte in campionato sul terreno del Chievo, dove non ha mai vinto (il bilancio riporta 6 pareggi e 7 sconfitte). I rossoblu hanno vinto al “Bentegodi” contro il Chievo solo in Coppa Italia, la prima volta in assoluto tra le due squadre: 3 a 2 con la doppietta di Cozza e il gol di Dario Silva per il Cagliari e di Stefano Fiore e del cagliaritano Martino Melis (attuale tecnico dell’Under 17 rossoblù) per il Chievo. Sulla panchina del Cagliari c’era Gregorio Perez, su quella clivense Alberto Malesani.

Il Chievo, contrariamente al Cagliari, arriva a questa sfida reduce da un periodo negativo che ha vanificato in parte le ottime cose fatte nel corso del girone d’andata, quando tra l’altro violò meritatamente la Sardegna Arena nello scontro diretto con i rossoblu allora guidati da Massimo Rastelli.

Diego Lopez oggi è costretto a fare a meno di due pedine importanti, Luca Cigarini e Filippo Romagna, entrambi infortunati.

Chievo-Cagliari sarà diretta da Luigi Nasca di Bari, assistenti di linea Costanzo e Tolfo, quarto uomo Abisso, Var Doveri, Avar Marini.