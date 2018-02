Filippo Lorrai presenta il suo romanzo, “Il Grande Erik”, sabato alle 11.00, nell’aula consiliare del comune di Sant’Antioco.

Sabato alle 11.00, nell’aula consiliare del comune di Sant’Antioco, Filippo Lorrai, originario di Sant’Antioco, presenterà il suo romanzo, “Il Grande Erik”, edito da Rai Eri, con il quale ha vinto la sesta edizione del premio letterario Rai “La Giara”. Saranno presenti l’autore Filippo Lorrai ed il sindaco Ignazio Locci.

Filippo Lorrai è nato a Iglesias nel 1984. Laureato in scienze politiche all’Università degli Studi di Sassari, città in cui ha vissuto per sette anni; dal 2011 risiede a Sant’Antioco, suo paese di origine. Ha cominciato a scrivere racconti e romanzi all’età di sedici anni, e a partire dal 2013 ha collaborato saltuariamente con la rivista online “Il Malpensante”, principalmente in veste di redattore musicale. Dopo alcune esperienze di self-publishing sul portale “ilmiolibro”, nel 2017 ha vinto la sesta edizione del premio letterario Rai “La Giara” con il romanzo “Il Grande Erik”, opera risalente al 2010.

