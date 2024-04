Ignazio Locci: «Dopo due anni di ritardi, la ASL 7 ripristini le Commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile e della condizione di handicap»

«Un ritardo insopportabile e non più tollerabile: la ASL 7 ripristini immediatamente e senza tentennamenti il funzionamento delle commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile e della condizione di handicap, arenate da ben due anni.»

L’appello arriva da Ignazio Locci, sindaco del comune di Sant’Antioco.

«Questa mattina ho personalmente scritto alla Direzione Generale della ASL Sulcis facendomi portavoce della moltitudine di associazioni che rappresentano i disabili del territorio, tra i distretti di Carbonia e di Iglesias, le quali rivendicano legittimamente il ripristino delle commissioni mediche, il cui non funzionamento è stato capace di accumulare un ritardo di ben due anni – aggiunge Ignazio Locci -. Ci risulta, infatti, che i pazienti abbiano presentato regolare documentazione nel 2022 e che non siano stati ancora convocati per le certificazioni dello stato di disabilità o di handicap, nonostante il tempo trascorso. Ritengo, questo, un fatto odioso e non tollerabile. Non possiamo permettere che i disabili vengano lasciati nel limbo, vittime di una burocrazia che fa acqua da tutte le parti. Il riconoscimento dello status di disabile o dell’invalidità civile non è un mero riconoscimento fine a se stesso: occorre per attivare una serie di strumenti posti a tutela e a sostegno di queste categorie di soggetti deboli. Ecco perché la mancata certificazione diventa, se possibile, ancora più odiosa.»

«Credo non ci sia più tempo da perdere e mi auguro che la Direzione Generale della ASL Sulcis attivi quanto prima le due commissioni, dando una scossa al servizio e ripristinando un diritto irrinunciabile», conclude il sindaco di Sant’Antioco.