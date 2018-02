Gianluigi Rubiu (Udc) denuncia forti ritardi nella ripartizione ai Comuni dei sussidi a favore dei sofferenti psichici.

Il forte ritardo nella ripartizione delle somme ai Comuni, con gravi disagi che ricadono su migliaia di famiglie con un rallentamento nell’erogazione dei sussidi economici a favore dei soggetti affetti da disturbi psichici, con un esercito di bambini che soffrono di patologie legate all’autismo, è motivo di una denuncia del capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu.

«Il problema sta assumendo dimensioni sempre più rilevanti nel comune di Iglesias ed in diversi centri del Sulcis Iglesiente – denuncia Gianluigi Rubiu – e va assolutamente risolto. Diversi Comuni hanno stanziato a favore delle famiglie i pagamenti per il mese di dicembre, ma con uno stanziamento a metà. Il motivo è chiaro. La Regione non ha ancora deliberato i finanziamenti per gli enti locali relativi ai sostegni per i pazienti psichici. Una condizione che non può essere tollerata visto che, a causa delle inaccettabili lungaggini dell’esecutivo regionale, i genitori di bimbi autistici o affetti da altre patologie, sono costretti a pagare dalle loro tasche l’assistenza per i loro piccoli agli educatori. Un esborso economico – conclude Gianluigi Rubiu – a cui far fronte con le poche risorse disponibili, considerate le difficoltà per le cure delle malattie.»

