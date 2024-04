Gianluigi Rubiu (FdI): «Si intervenga urgentemente per sistemare la SS 130 nel tratto tra Domusnovas e Siliqua»

Il consigliere regionale del Sulcis Iglesiente, Gianluigi Rubiu, del gruppo Fratelli d’Italia, ha sollevato una questione di estrema urgenza riguardante le precarie condizioni della strada statale SS 130 Iglesiente, nel tratto che collega Domusnovas a Siliqua.

«L’arteria stradale, essenziale per il collegamento tra le due località e principale arteria per Cagliari, attualmente presenta un manto stradale gravemente dissestato, costituendo un serio rischio per la sicurezza degli automobilisti – sottolinea Gianluigi Rubiu -. Ho presentato un’interrogazione urgente all’assessore regionale dei Lavori pubblici, con la quale chiedo un immediato intervento con il coinvolgimento dell’Anas SpA, che detiene la gestione, per la messa in sicurezza della strada. È imperativo che si prendano provvedimenti celere per prevenire incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini.»

Gianluigi Rubiu si è inoltre offerto di collaborare con tutte le parti interessate per facilitare una rapida risoluzione del problema, sottolineando l’importanza di un’azione congiunta per tutelare il benessere e la sicurezza delle comunità locali, troppe vite umane a repentaglio a causa di una disastrosa gestione.

«Si attendono risposte concrete dall’assessorato, e si spera in un intervento tempestivo per ripristinare le condizioni di sicurezza della SS 130 Iglesiente», ha concluso Gianluigi Rubiu.