Masainas: studenti e racchette, un mix esplosivo di sport e divertimento!

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Masainas, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Istituto “G. Marconi” di San Giovanni Suergiu, ha dato il via all’attività esecutiva di una giornata dedicata allo sport e al divertimento, coinvolgendo le classi in una vera e propria passione per l’attività fisica e gli sport con racchetta. La giornata è stata resa ancora più speciale dalla presenza del sindaco Gian Luca Pittoni, che ha rivolto un caloroso saluto agli organizzatori, ai partecipanti e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla realizzazione dell’evento.

Gli studenti sono stati i veri protagonisti di questa avventura sportiva e sociale. Con grande entusiasmo e partecipazione, hanno avuto l’opportunità di praticare diverse discipline con la racchetta: tennis, padel, tennis da tavolo, volano, tennis da spiaggia.

Tutti hanno avuto un ruolo da protagonista in questa giornata all’insegna dello sport e del divertimento.