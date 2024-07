Gianluigi Rubiu (FdI): «Emergenza Limantrya nei boschi dell’Iglesiente»

«Migliaia di ettari di bosco di quercia da sughero minacciati dalla limantrya dispar, il lepidottero defogliatore (una farfallina la cui larva causa pesanti danni alle piante) che hanno infestato i boschi di quercia con la deposizione delle uova (l’ovideposizione) che avviene sui tronchi, dopo avere vandalizzato il fogliame, inoltre le piante diventano più sensibili al rischio di funghi lignicoli.»

Lo scrive, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gianluigi Rubiu.

«L’Iglesiente come è noto è la seconda zona della della Sardegna dopo laGallura per superficie imboschita a querceti per la produzione di sughero, che vanta un enorme patrimonio sia in ettari che in Pil per il settore sughericolo sardo, con produzione di alta qualità – aggiunge Gianluigi Rubiu -. Sono esposte a rischio, la vita delle piante, la perdita del sughero e sopratutto la produzione di ghiande e fogliame, alimento naturale per gli ovini e soprattutto caprini e suini, con gravi danni economici per le aziende agro pastorali, già fortemente martoriate da una pesantissima siccità.»

«In data odierna ho presentato un’interpellanza all’assessorato regionale dell’Ambiente affinché si attivino tutte le procedure per un intervento urgente e mirato, con sistemi di azione di lotta biologica, (l’ultimo risale a circa cinque anni addietro, con l’utilizzo di elicotteri) nell’intento di salvaguardare il grande patrimonio ambientale boschivo dell’Iglesiente», conclude il consigliere regionale di Fratelli d’Italia.