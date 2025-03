Gianluigi Rubiu (FdI): «Il bando per i collegamenti marittimi con le isole minori della Sardegna può e deve essere migliorato»

«Il bando per i collegamenti marittimi con le isole minori della Sardegna può e deve essere migliorato. Si tratta di un servizio essenziale per i residenti, i pendolari e per il turismo, che non può essere organizzato in modo approssimativo per intere comunità. In particolare, i collegamenti da e per Carloforte risultano fortemente penalizzati da scelte discutibili che non tengono conto delle reali esigenze dei cittadini. Ben vengano i collegamenti notturni con il porto di Calasetta, ma questo servizio deve essere allargato anche al porto di Portovesme. Una gestione più equilibrata del servizio notturno, che preveda almeno tre corse su Portovesme, garantirebbe un miglior servizio e una maggiore accessibilità per i passeggeri.»

A dirlo è Gianluigi Rubiu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

«Molteplici gli aspetti che potrebbero giovare di una rimodulazione del serzio: maggiori flussi turistici, un più agevole collegamento per merci, servizi e lavoratori da e per Carloforte, non ultimo una maggiore attenzione in termini sanitari che garantisca la celerità del trasporto pazienti in ambulanza e non – aggiunge Gianluigi Rubiu -. È necessario rivedere le tariffe, prevedendo agevolazioni non solo per i residenti di Carloforte, ma per tutti i cittadini sardi, e soprattutto per tutti coloro che sono nati nell’isola o che possiedono una casa a Carloforte e per i loro familiari, favorendo così anche il turismo interno e sostenendo l’economia locale nei periodi di bassa stagione. Sarebbe altresì opportuno estendere gli orari delle corse estive da giugno a settembre, per una maggiore fruizione dell’isola in tutto il periodo turistico.»

«E’ indispensabile inoltre un incremento del budget che i comuni possono destinare all’abbattimento dei costi per i non beneficiari delle agevolazioni. Già in fase di approvazione della prossima legge finanziaria è necessario raddoppiare le risorse destinate a tale finalità. Per questo motivo, oggi ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale, chiedendo

all’assessore dei Trasporti di intervenire immediatamente per correggere queste gravi criticità, sarà inoltre mia cura presentare un emendamento alla finanziaria per l’incremento delle risorse», conclude il consigliere regionale di Fratelli d’Italia.