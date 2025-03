Al Palazzetto di via delle Cernitrici, a Carbonia, il raduno del “Club Italia del Centro” della Fipav

Carbonia città dello sport con il raduno del “Club Italia del Centro” della Federazione Italiana di Pallavolo, in corso in questi giorni (da lunedì 10 marzo a venerdì 14 marzo) al palazzetto di via delle Cernitrici per una settimana di allenamenti e crescita tecnica con lo staff della Nazionale.

L’evento è organizzato dal Comitato regionale Sardegna della Fipav (Federazione italiana pallavolo) con il patrocinio del comune di Carbonia.

All’iniziativa stanno partecipando le atlete più promettenti delle regioni del Centro Italia in un processo selettivo di altissimo livello per formare giovani pallavoliste provenienti da Sardegna, Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria.

Le atlete e lo staff atletico del raduno “Club Italia del Centro” sono stati accolti al Palazzetto e dal sindaco Pietro Morittu, dall’assessora dello Sport Giorgia Meli e dall’assessore dell’Urbanistica Giuseppe Casti: «Siamo davvero onorati di poter ospitare nella nostra città e in una struttura d’avanguardia in Sardegna come il nostro palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici il raduno di numerose atlete del centro Italia, una vera e propria fucina di talenti della pallavolo. Per Carbonia la presenza di tante giovani pallavoliste rappresenta una vetrina importante, che proietta la nostra città alla ribalta dello sport per la sua capacità di ospitare grandi eventi su scala nazionale. Dal basket alla danza, dalla ginnastica artistica fino alla pallavolo, una delle discipline sportive più in voga in Italia. Di tutto ciò siamo orgogliosi», hanno dichiarato il sindaco e i due assessori.