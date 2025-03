A Sant’Antioco proseguono i lavori di efficientamento dell’asilo “Generale Carlo Sanna” da 1 milione e 375mila euro

A Sant’Antioco proseguono i lavori all’asilo “Generale Carlo Sanna”, un progetto di efficientamento e ammodernamento da 1 milione e 375mila euro, fondi PNRR che consentiranno di portare a compimento l’immenso programma di riqualificazione di ogni singolo edificio scolastico cittadino, avviato all’indomani dell’insediamento della Giunta Locci, nel lontano 2017. Da allora, ogni immobile dell’istituzione scolastica di Sant’Antioco è stato sottoposto a lavori di ammodernamento, efficientamento, messa in sicurezza e/o manutenzione straordinaria, con fondi di bilancio, finanziamenti del programma Iscola o risorse dei bandi PNRR. L’intero “parco” scolastico è stato interessato da lavori, spesso importanti.

Adesso è il turno dello storico Asilo “Generale Carlo Sanna”, che rappresenta il simbolo degli edifici dedicati all’infanzia, le cui opere attualmente in fase di esecuzione si pongono l’obiettivo di migliorarne l’efficienza strutturale, tecnologica ed energetica, al fine di garantire un miglior grado di sicurezza, di comfort di utilizzo ed una contestuale riduzione dei consumi energetici. Quindi rifacimento bagni, solai, infissi: «Questo stabile – ha commentato il sindaco Ignazio Locci, in visita nel cantiere per valutare lo stato dell’arte – manterrà la sua destinazione per ricevere i bimbi in quanto scuola dell’infanzia e, più in generale, come struttura dedicata ai servizi all’infanzia. I lavori sono in corso, si procede e ci auguriamo che con la bella stagione sia anche possibile accelerare il ritmo e portare a compimento le opere».