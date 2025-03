Dal ministero della Cultura parere positivo sulla VIA del progetto della Statale 130 Iglesiente

Il ministero della Cultura, direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio di Roma, ha espresso il parere positivo di competenza nell’ambito della procedura di valutazione d’impatto ambientale (Via) sul progetto della Statale 130 Iglesiente, che prevede l’eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu (dal km 3+000 al km 15+600). “È un passaggio fondamentale che attendevamo – spiega l’assessore dei Lavori pubblici e sub commissario ( delegato all’esercizio dei poteri commissariali) per l’infrastruttura viaria, Antonio Piu – e ci permette di poter dire che con questo parere non ci sono più motivi ostativi alla conclusione della procedura”.

Si tratta dell’ultimo parere endoprocedimentale necessario affinché la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via e Vas (Ctva) del ministero dell’Ambiente completi l’istruttoria per la definizione della procedura di Valutazione di impatto ambientale. L’ultimo atto istruttorio dovrebbe arrivare a giorni, a quel punto si potrà procedere con l’iter d’avvio dell’opera.

L’assessorato dei Lavori pubblici e il delegato all’esercizio dei poteri commissariali Piu stanno lavorando con Anas per trovare soluzioni per ridurre al massimo le criticità che incidono sul tasso d’incidentalità in vista dell’inizio dei cantieri. A novembre l’assessore si è recato a Roma per un incontro al ministero dell’Ambiente con all’ordine del giorno la statale 130, con l’obiettivo di agevolare quanto più possibile il percorso della Valutazione d’impatto ambientale.

«Abbiamo impresso un’accelerata all’iter istruttorio ministeriale per un’opera necessaria e attesa dai cittadini e dalle cittadine dei comuni coinvolti. Questa strada ha segnato troppe croci e abbiamo il dovere per la memoria delle tante vittime e per le famiglie coinvolte da questi tragici eventi di mettere in atto ogni azione possibile per restituire sicurezza a quel tratto.»

Il progetto interessa complessivamente circa 10 km del suo tracciato, nei comuni di Elmas, Assemini e Decimomannu. La SS 130 collega il capoluogo sardo con Iglesias, inizia da Cagliari, a nord della città, e scorre per i primi chilometri in direzione nord, passando a fianco dell’aeroporto di Cagliari-Elmas. La strada in oggetto è attualmente classificata come extraurbana secondaria, con due corsie per senso di marcia. Gli interventi hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di percorribilità e implementare il livello di sicurezza, nel tratto compreso tra il bivio di Elmas Sud ed il bivio di Decimomannu. L’azione di miglioramento prevede l’eliminazione delle intersezioni a raso che comportano la realizzazione di svincoli a livelli sfalsati (realizzazione di uno svicolo ad Elmas, due svincoli ad Assemini ed uno svicolo a Decimomannu), l’adeguamento della sede stradale, sempre a due corsie per senso di marcia, la realizzazione di strade complanari a servizio della viabilità locale, oltre a opere idrauliche ed ulteriori opere complementari.