Penultima serata, a Narcao, per il trentaquattresimo festival Narcao Blues

Giro di boa a Narcao per la trentaquattresima edizione di Narcao Blues. Venerdì 26 luglio, alle 21.30, il palco di piazza Europa accoglierà per la prima volta un musicista brasiliano (ma di base a Los Angeles): il chitarrista Artur Menezes, ventisette anni compiuti pochi giorni fa (il 14 luglio), astro nascente del blues mondiale, dove si è messo in luce già nel 2010 pubblicando il primo album. Il suo stile è una miscela di blues e rock con influenze funk e jazz, cui le sue radici brasiliane aggiungono un sapore speciale rendendolo ancora più distinguibile. “Fading Away”, del 2020, il suo album più recente (con un’apparizione come ospite di Joe Bonamassa) ha segnato un altro passo avanti nella crescita artistica di Artur Menezes, consacrandolo tra i talenti di spicco della nuova generazione dei chitarristi blues. Con lui a Narcao ci saranno Loris Tils al basso e Samuel Rafalowicz alla batteria.

Alle 23, a brillare nella notte di Narcao Blues sarà la stella di Martin Barre, il chitarrista inglese che per oltre quarant’anni è stato un membro chiave dei Jethro Tull, caratterizzando gran parte del suono della band capitanata da Ian Anderson, e contribuendo quindi al suo successo e alla sua duratura popolarità. Classe 1946, nativo di Birmingham, Martin Barre ha lavorato anche con molti altri artisti, tra cui Paul McCartney, Phil Collins, Gary Moore, Joe Bonamassa e Chris Thompson, ha condiviso il palcoscenico con leggende come Jimi Hendrix, Fleetwood Mac, Pink Floyd e Led Zeppelin, e ha intrapreso una brillante carriera solista, pubblicando album che mettono in mostra la sua versatilità nel rock, nel blues e nella musica acustica. Tra i suoi dischi più noti “Away with Words” (del 2013) e “Back to Steel” (2016), in cui fonde abilità tecnica e profondità emozionale. Oggi Martin Barre continua a conquistare il pubblico nei suoi concerti, rinomati per energia e precisione, sia che si esibisca con la sua band, sia con altri artisti. Ad accompagnarlo sul palco di piazza Europa ci saranno Dan Crisp (voce e chitarra), Alan Thomson (basso) e Darby Todd (batteria).

Spenti i riflettori, la musica continuerà a infiammare la notte di Narcao Blues nel quotidiano appuntamento dopoconcert in Località Santa Croce: di scena stavolta Cek and The Stompers, la band capitanata dal chitarrista e cantante bresciano Cek Franceschetti, affiancato da Luca Manenti (chitarra elettrica e mandolino), Andrea Corvaglia (armonica e voce), Pietro “Peg” Gozzini (contrabbasso e voce) e Federica Zanotti (percussioni e voce). Il pubblico di Narcao Blues ritroverà questi stessi musicisti l’indomani, sabato 27, alle 21.30, sul palco di piazza Europa nel primo dei due set in programma per l’ultima serata del festival. Poi, gran finale, a partire dalle 23, con il chitarrista, cantante e songwriter californiano Tommy Castro, una delle stelle più brillanti della costellazione soul-blues, alla guida della sua band The Painkillers: Michael Emerson alle tastiere, Randy McDonald al basso e Bowen Brown alla batteria. Spenti gli amplificatori e le luci in piazza Europa, e accesi nello spazio dopoconcerto in Località Santa Croce, il compito di suonare le ultime note della trentaquattresima edizione di Narcao Blues spetterà alla formazione Two Empty Glasses.