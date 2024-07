A Carloforte Michele Riondino protagonista della terza giornata di Creuza de Mà

A Carloforte è il giorno di Michele Riondino: domani, giovedì 25 luglio, l’attore e regista sarà il protagonista della terza giornata di Creuza de Mà con il suo Palazzina LAF, il film che ha sbancato gli ultimi David di Donatello.

Appuntamento alle 21.00, al Cineteatro Cavallera, con una storia capace di raccontare il mondo operaio a Taranto e l’ingombrante figura dell’Ilva, gli abusi nei confronti dei lavoratori, la difficile convivenza tra industria, ambiente e salute. Palazzina LAF è valso a Michele Riondino il David come miglior attore protagonista, e a Elio Germano quello come miglior attore non protagonista, con Diodato che invece si è imposto per la miglior canzone originale: “La mia Terra”.

Dopo un saluto in sala in avvio di proiezione, Michele Riondino incontrerà il pubblico di Carloforte al termine del film. L’artista pugliese animerà inoltre la serata di sabato 27 luglio, stavolta in veste di frontman dei suoi The Revolving Bridge, band nata nel 2013 a Unomaggio Taranto che ha macinato chilometri in giro per l’Italia, per un concerto in puro spirito rock’n’roll.

Gli appuntamenti proseguono poi nel pomeriggio con la proiezione di MUR, alle 18,30 al Cineteatro Cavallera. Al termine del film di Kasia Smutniak è in programma l’incontro con il musicista Lorenzo Tomio, autore della colonna sonora.

La terza giornata del festival si chiude poi alle 23.00, con il concerto del Gnu Quartet al Giardino di note. Il quartetto d’archi genovese, con il progetto “Paganini – The Rock Album” omaggia la musica e la figura umana e artistica di Niccolò Paganini. Il programma della serata sarà arricchito da una selezione di successi rock dai Nirvana ai Queen dai Led Zeppelin ai Muse.