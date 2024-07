Venerdì 26 luglio, a Sant’Antioco, si terrà la presentazione del libro “Donne senza paura – Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere” (Odoya).

Venerdì 26 luglio, a Sant’Antioco, si terrà la presentazione del libro di Danilo Sacco “Donne senza paura – Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere” (Odoya), alle 21.30 presso lo spazio THE BEAT MUST GO ON! in corso Vittorio Emanuele, 57. Introdurrà l’autore Giovanna Loddo.

Il libro narra vite di Donne coraggiose di tutti e cinque i continenti che hanno impresso svolte epocali nella conquista di diritti civili, infrangendo tabù, trasgredendo consuetudini (e talvolta leggi) e sfidando la condanna sociale. Donne emerse a dispetto di ostacoli e stereotipi, che hanno lasciato un’impronta indelebile nel cammino verso la parità di genere. Le loro vite sono narrate in modo fedele, ma con il taglio letterario del romanzo.