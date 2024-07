Sun d’aixia in ti canti, domenica a Carloforte sale sul palco il Nanni Gaias duo

Arriva il quarto appuntamento per Sun d’aixia in ti canti, la rassegna musicale che l’associazione Bötti du Shcöggiu organizza all’ora del tramonto nell’incantevole scenario della spiaggia di Lucaise, a Carloforte.

Domenica 28 luglio alle 19,30 sarà la volta del Nanni Gaias duo (Nanni Gaias, batteria ed effetti, Giuseppe Spanu, chitarra elettrica) che presenterà il suo ultimo album Quattro. Un lavoro composito, ricco, pieno di spunti che unisce gli opposti e che riesce, come un alchimista, a trovare la strada per arrivare alla mitica pietra filosofale.

L’album non si chiama Quattro per caso: quattro sono i passaggi degli alchimisti per arrivare a trasformare il vile metallo in oro, quattro sono le stagioni, quattro gli elementi della creazione e quattro sono i suoi pilastri musicali, dub, afrobeat, funk e soul, un mix di stili e generi che insieme creano la pietra filosofale.

Quattro è un viaggio interiore che prende forma nello sviluppo delle 12 tracce, scandite in interludi che seguono, nei nomi, il processo alchemico.

Il costo del biglietto è di 10 euro.