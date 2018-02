Gli orari straordinari di apertura dell’ufficio elettorale del comune di Carbonia.

Domenica 4 marzo, dalle 7.00 alle 23.00, i seggi saranno aperti per rinnovare la Camera dei Deputati (scheda rosa) ed il Senato della Repubblica (scheda gialla).

Per esprimere il proprio voto occorre la tessera elettorale e un documento in corso di validità: carta d’identità, patente o passaporto.

Per consentire ai cittadini di ritirare una nuova tessera, l’Ufficio Elettorale del comune di Carbonia, sito in via XVIII Dicembre (nei locali dell’Ex Tribunale), osserverà orari di apertura straordinari nella settimana in corso, dal 26 Febbraio al 4 Marzo:

Martedì 27 febbraio: la mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

Mercoledì 28 febbraio: la mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00;

Giovedì 1° marzo: la mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00;

Venerdì 2 marzo: orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

Sabato 3 marzo: orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

Domenica 4 marzo: orario continuato dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

