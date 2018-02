Scadono il 15 marzo i termini di partecipazione al bando Talent Up pubblicato dall’ASPAL.

Scadono il 15 marzo i termini di partecipazione al bando Talent Up Entrepreneurship and back, indirizzato a laureati e studenti sardi che conoscono bene l’inglese e vogliono mettersi in gioco con un’idea di impresa innovativa, pubblicato dall’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche attive del Lavoro). Lo ricorda, in una nota, il comune di Carbonia.

Il progetto Talent Up prevede un periodo di studio all’estero, che contempla la frequenza di lezioni, workshop, esercitazioni pratiche nelle migliori Business School e a contatto con imprenditori ed esperti del mercato internazionale. Successivamente, gli studenti faranno rientro in Sardegna, dove usufruiranno di un percorso di accompagnamento all’avvio dell’impresa.

In dettaglio, per partecipare al bando, occorre presentare la domanda corredata di curriculum vitae, di video di presentazione in inglese e di una descrizione dell’idea di impresa che lo studente intende avviare. Verranno selezionati 50 candidati, scelti sulla base della verifica del curriculum vitae, di un test di conoscenza della lingua inglese, dell’analisi dell’idea imprenditoriale, di test motivazionali ed attitudinali, dell’analisi del video di presentazione e di interviste individuali.

La seconda fase consiste in 26 giornate di formazione economico-manageriale in lingua inglese, business English ed incontri con imprenditori. A fine percorso i partecipanti saranno nuovamente valutati. Coloro che otterranno un risultato positivo potranno accedere alla Fase 3 e riceveranno i voucher per coprire i costi di viaggio e permanenza all’estero.

La formazione all’estero si svolgerà in uno dei primi 30 ecosistemi imprenditoriali a livello mondiale individuati dalla classifica “Global Startup Ecosystem 2017” (tra i quali la Silicon Valley, New York City, Pechino, Tel Aviv, Shangai) e presso le migliori Business School a livello internazionale. Sono poi previste 4 settimane di learning by observation, ovvero l’elaborazione più precisa dell’idea di impresa, acquisizione di nuove competenze e contatti utili attraverso una full immersion in ambienti stimolanti e innovativi. Successivamente, si svolgeranno 8 settimane di apprendimento in Business School di eccellenza.

In seguito, gli studenti faranno rientro in Sardegna e verranno accompagnati all’avvio dell’impresa utilizzando uno degli strumenti disponibili, tra i quali Insight: mini voucher per validare il modello di business; Voucher start up: voucher per il piano di avvio imprenditoriale; bando nuove imprese innovative e fondo venture capital (programmi per le fasi di sviluppo della start up).

