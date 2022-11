Sant’Antioco: al via le domande di partecipazione al bando per la concessione dei contributi sui canoni di locazione

Al via le domande di partecipazione all’avviso pubblico per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni delle famiglie in condizioni di disagio economico. La dotazione finanziaria è di circa 40 mila euro, così come disposto dalla Regione Sardegna sulla base del Fondo Nazionale, e le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro il 16 dicembre prossimo, tramite la piattaforma https://servizionline.comune.santantioco.su.it/sportelloweb/procedimenti/procedimento/11?rev=0

Destinatari dei contributi sono i cittadini residenti, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Sant’Antioco e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti reddituali ben esplicitati nell’avviso pubblico. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e alla stessa dovrà essere obbligatoriamente allegata, pena l’esclusione, una serie di documenti elencati nell’avviso pubblico reperibile presso il sito istituzionale del Comune di Sant’Antioco.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali, via Risorgimento, secondo le consuete modalità.