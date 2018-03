Il 9 marzo si conoscerà il nome del vincitore del concorso nazionale “New Work 2017”, giunto alla seconda edizione.

“New Work 2017” è un concorso nato a Cagliari dall’idea di alcuni professionisti sardi che, credendo nella forza del lavoro autonomo come opportunità di riscatto sociale e lavorativo, hanno creato la “Fondazione Lions per il Lavoro Italia onlus” che si fregia della partnership con l’Ente Nazionale per il Microcredito.

Il concorso è suddiviso in tre categorie che consentono la partecipazione a chiunque viva una situazione d’inoccupazione, disoccupazione o crisi lavorativa, senza limiti di età “Arti e mestieri” e “Impresa m’innovo”, la terza “Under 30”. Diciannove progetti, provenienti da tutta Italia, hanno superato le due fasi concorsuali. Una commissione di esperti sceglierà i nove finalisti e quindi la terna che si disputerà i primi tre posti. I premi che la Fondazione Lions per il Lavoro mette a disposizione dei primi tre classificati sono importanti: in denaro, assistenza tecnica e tutoraggio per concretizzare “l’idea di lavoro autonomo”. Ancora più importante sarà la possibilità che i nove finalisti avranno di presentare al pubblico in sala, in tre minuti, la loro business idea; inoltre sarà possibile, se richiesto, l’avvio del tutoraggio per l’accesso al microcredito.

Tutte le informazioni sul concorso e sulle attività della Fondazione Lions per il Lavoro sono reperibili sul sito www.retelions.it.

Per partecipare, gratuitamente, all’evento cagliaritano che si terrà venerdì 9 marzo, dalla ore 15.00 alle ore 18,30, presso la sala convegni del Banco di Sardegna, in viale Bonaria 33, si può prenotare telefonicamente al numero 070 4643886 o direttamente su www.eventbrite.it

