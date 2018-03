La Dinamo Banco di Sardegna Sassari sonda il mercato dei lunghi extracomunitari, ipotesi Brandon Ashley, potrebbe partire William Hatcher.

In vista della volata finale verso i play-off scudetto, la Dinamo Banco Sardegna Sassari sonda il mercato dei lunghi extracomunitari nell’ottica di un possibile restyling del comparto stranieri con il possibile sacrificio di William Hatcher, retrocesso a terzo playmaker dietro Rok Stipcevic e Marco Spissu nelle ultime gare contro Capo d’Orlando e Varese. Sondaggi sono in corso tra i giocatori liberatisi dalla G-League e quelli già fuori dagli Stati Uniti per un’ala-centro; tra le ipotesi al vaglio c’è Brandon Ashley, 24enne lungo (2.06 m, 104 kg, Arizona ’15) già visto in Europa nel 2015-16 all’Alba Berlino e reduce dalla stagione in G-League con i Texas Legends (16.4 ppg, 6.3 rpg e 1.3 bpg).

