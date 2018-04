Circa 250 atleti provenienti da 10 differenti scuole di arti marziali hanno partecipato oggi, a Carbonia, al campionato regionale di Wushu-Kung Fu-Sanda-Taiji.

Circa 250 atleti provenienti da 10 differenti scuole di arti marziali hanno partecipato oggi al campionato regionale di Wushu-Kung Fu-Sanda-Taiji, che si è svolto al Palazzetto dello Sport di Via delle Cernitrici a Carbonia. La manifestazione è stata organizzata dall’’ASD Wudang Kung Fu di Carbonia con il patrocinio e il contributo economico dell’’Amministrazione comunale. “Una giornata in cui hanno trionfato i valori della sana competizione sportiva. È stata una bellissima emozione vedere tantissimi bambini e ragazzi esibirsi in gare altamente spettacolari, sotto lo sguardo attento e commosso dei genitori, fieri dei loro piccoli campioncini in erba”, ha commentato il vicesindaco Gian Luca Lai che, insieme al presidente della commissione Sport del comune di Carbonia Manolo Cossu, ha premiato gli atleti vincitori.

