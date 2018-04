È in programma martedì 24 aprile a Oristano l’incontro di avvio di Real Time Check IV Gamma, progetto dedicato alle imprese sarde del settore “IV Gamma”, ovvero le imprese che si occupano dei prodotti ortofrutticoli minimamente trasformati e immediatamente pronti al consumo. L’obiettivo del progetto è mettere a punto due dispositivi per il monitoraggio rapido della qualità e dell’idoneità igienico-sanitaria dei prodotti.

Il progetto è promosso e finanziato da Sardegna Ricerche. La guida scientifica è a cura dell’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) del CNR, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze chirurgiche dell’Università di Cagliari.

L’appuntamento è alle 10.00 presso l’Azienda sperimentale dell’ISPA, a Nuraxinieddu (OR).

L’obiettivo dell’incontro è far sedere allo stesso tavolo gli Enti di Ricerca che condurranno il progetto, guidati dal responsabile scientifico Antonio Barberis, e le sette imprese che già aderiscono al “cluster”, per discutere finalità, risultati attesi, strumenti, tempi, ruoli e modalità d’azione. Real Time Check IV Gamma è uno dei 35 progetti collaborativi promossi da Sardegna Ricerche attraverso il programma “Azioni cluster top-down” ed è finanziato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020. I progetti cluster sono attività di trasferimento tecnologico condotte da organismi di ricerca pubblici con l’attiva collaborazione di gruppi di piccole e medie imprese del settore o di settori affini, per risolvere problemi condivisi e portare sul mercato le innovazioni sviluppate nei laboratori. Come per tutti i progetti cluster, anche in questo caso vale il principio della “porta aperta”: tutte le imprese interessate a partecipare possono chiedere di entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento.

